Şanlıurfalı Ahmet Aslan (51), koyun otlatırken, arazi ve akarsu kenarlarından insan yüzü ile bazı hayvanlara benzeyen, doğal etkiyle şekillenmiş taşları hobi olarak toplamaya başladı. Heykel ve sanat eserlerinin elle yapıldığını ama bu taşların Aşık Veysel gibi kendiliğinden oluştuğunu belirten Aslan, “Sanat sizi en son 12 bin yıl öncesine Göbeklitepe'ye, bu taşlar ise yeryüzünde insan yokken 3.2 milyon önce doğada insan figürü heykelinin nasıl yontulduğuna kadar götürüyor” dedi.

Asıl hikaye Konya'da insana benzediği için cebine koyduğu taşla ilgili olarak 6 yıl sonrasında yazdığı, ‘Her Şey Bir Taşla Başladı' isimli kitabıyla başladığını belirten Aslan, hayatının nasıl değiştiğini şöyle anlattı:

“O taş, beni dünyada benzeri olmayan müze fikrine fırlattı. Ben hep soruyorum, bir yerden bir yere bir taş atarsınız. Bir insan bir taşı atar ama siz hiç bir taşın insanı fırlattığını duydunuz mu? Herkes hayır diyor. Ben de onlara hayır, o insan benim diyorum. Bakın beni buraya fırlattı. Bende o taştaki sekme hâlâ devam ediyor. Beni hala fırlatıyor”

20 YILDA 230 TAŞ BİRİKTİRDİ

Taş arama güdüsüyle para kazanabilmek için çobanlık yapmak zorunda kaldığını da belirten Aslan, “Yeni taşlar bulmak için özellikle dağ köylerinde çobanlığı tercih ettim. Konaklıyorum, yemeğimi yiyip maaşımı alıyorum. O zamanlarda da topladığım taşları çuvalımla otogara getirip oradan da eve getirerek biriktirdim. Elimde 230 taş var ama eve getireceğim 50 büyük taş daha var” dedi. Aslan, 25 il ve ilçe gezdiğini ama en verimli şehirlerin Eskişehir, Kayseri, Sivas, Bursa ve Konya olduğunu açıkladı.

4 KİTABI YAYINLANDI

Taş ararken doğa ve hayvanlarla da sıkı bir dostluk oluşturduğunu da belirten Aslan, “Köpekler biz yemeğe oturduğumuzda karşımıza oturur, lokmayı ağzımıza götürürken gözümüzün içine baktığını gördüğümüz anda başını çevirirdi. Meğer ‘Rahat ye benim yemeğinde gözüm yok' diye mesaj verirmiş. Daha bir çok davranışlarını görünce insanlar ile hayvanlar arasındaki iletişimi de yakından tanıdım. Bununla ilgili yazılar da yazdım. İkisi şiir ikisi deneme olan 4 kitabım yayınlandı. İdil, Bütün Kuşları Alkışlamaya Gidiyorum, Nilüfer ve Her Şey Bir Taşla Başladı” dedi. 1.5 metre boyutlarında heykellerinin de olduğunu ama aracı olmadığı için getiremediğini belirten Ahmet Aslan, “Müze gerçekleşirse hepsini oraya getireceğim. Büyük para beklentisi içinde değilim. Müze açılırsa da ailem geçinsin yeter. Taşları toplamaya başlarken para kazanma derdim yoktu, yine yok. Marmaris'te sergileniyor olması benim için paha biçilemez” dedi.

JAPONLAR YAPINCA TÜBİTAK'A HABER OLDU

Çaldığı kapılar kapılar yüzüne kapanır, ama asla pes etmez. Bir gün TÜBİTAK'ın Bilim Teknik Dergisi'nin aralık 2016 sayısında bir haber ilişir gözüne: “Dünyanın en ilginç müzesi japonya'da açıldı.” Doğal oluşum sonucu insan şeklini almış taşlardan kurulan bir müzenin haberidir okuduğu. Aslan, o gün yaşadıklarını da şöyle dile getirdi: “Japonya'da bir kişinin benim topladığı taşlarla benden 6 yıl sonra müze açıyor. Bize destek vermeyen TÜBİTAK Japonya'daki müzeyi haber yapıyor.”

BAKANLIK İLGİLENMEDİ

Aslan, “Edirne Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen sosyal medya hesabından Sunay Akın ile paylaştığı fotoğrafı gördüm. İnstagram üzerinden fotoğrafların da olduğu bir yazı gönderdim. Beni Uzunköprü'ye davet etti. Aziz İoannis Kilisesi'ne götürdü. Harabe kiliseyi kültür evi haline dönüştürmüş. Kiliseyi müzeye dönüştürme çabasına girdik. 14 ay tescil için bekledik. Kültür Bakanlığı taleplerimize karşılık vermedi. En son Kültür Koruma Kurulu belediyeye gönderdiği yazıyla kilisenin boşaltılmasını istedi” dedi.

DÜNYAYI ŞAŞIRTACAK İLGİNÇ TAŞLARA SAHİP

MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde, Ahmet Arslan'ın sürüsünü otlatırken doğadan topladığı insan yüzüne benzeyen 70 adet taş, ‘İnsansı Taşlar' adı altında sergilendi. 31 Ekim'e kadar gezilebilecek 19 Mayıs Gençlik Meydanı'ndaki sergide, Red Kid ve Donald Trump'ın yüzüne benzeyen taşlar büyük halk tarafından büyük ilgi gördü. Aslan,” 2017'de Edirne Uzunköprü'de bu hayalimi gerçekleştirmeye çalıştım ama olmadı. En son 2020'de Sunay Akın'ın desteği ile İzmir'de 2 aylık, ardından Nevşehir'de 7 aylık sergi açtım. Şimdi de Marmaris'teyim. Dünyayı şaşırtacak taşlara sahibim” dedi.