Türk sinemasının en büyük aktörlerinden İlyas Salman ile hayatın gerçeklerine dair konuştuk. Salman, Sözcü HaftaSonu için evinin kapılarını açtı ve önemli tespitler yaptı: “İyi aktör olursun ama insan olamazsın. Şöhret olunca, parayı bulunca kendini kaybetmeyeceksin. Fiyatı olan insandan hayır gelmez.”

RÖPORTAJ: GALİP ÖZTÜRK

İlyas Salman, Türk sinemasının yetiştirdiği en büyük aktörlerden biri. Onu Şekerpare'de idealist bekçi, Sarı Mercedes'te tüm servetini bir otomobile yatıran emekçi, Hababam Sınıfı'nda bir aşiret ağasının oğlu olarak seyrettik. Sözcü HaftaSonu'nda Malatya Arguvan'dan çıkan ve ülke çapında ün kazanan İlyas Salman'la şöhretin o zehirli basamaklarına değindik ve bizlere şunları söyledi:

ÖNCE İNSAN OLACAKSIN

“Kariyerinde yükselince şımarmamak lazım. İyi aktör olursun ama iyi bir insan olamazsın. Şöhret olunca kendini kaybetmeyeceksin. Ümit Efkan'ın “Ya Ya Ya Şa Şa Şa” filmi de onu anlatıyor. Rahmetli Münir Ağabey babamı oynuyor. O yoksul çocuk, futbolcu olunca yanlış yapıyor, geldiği yeri unutuyor. Para şımartıyor. Para kimseyi şımartmamalı. Her şey para değil. Bir de futbolcu mal gibi satılmamalı. İnsan bu, mal değil ki. Emeğine ve haysiyetine saygı duyacaksın.

DEDELİK BAMBAŞKA

Bana söylerlerdi inanmazdım. Dede olmak başka şey. Gezi Direnişi nedeniyle Gezi diye çağırdığım torunum Gün Efruz (anlamı Gün tutuşturan) şu an 4 yaşında. Çocukken okula gitmek için 8-10 km. yürürdük. Ekmeğe dürmeç (dürüm) edilen çökeleğin yarısını giderken yarısını da dönerken yerdik. Öğretmenim, babama ‘Bu çocuktan bir şey olacak ama ne olacak bilmiyorum' demiş. Babam sorunca ben dedim ki ‘Büyük insan olacağım. Hak yemeyeceğim, hakkımı da yedirmeyeceğim.'

MAL OLURSAK MALLAŞIRIZ

SarıI Mercedes filminde Münih'ten Polatlı'ya 4 bin km. otomobili tek başıma sürdüm. Hayatın damarlarından beslenen senaryolar yaptık. Bazen 50-60 simit sattım. Bazen muhtar çakmaklarına benzin doldurdum. Küt böreği üzerine pudra şeker koyup sattım. Sattım, satamadığımla da karnımı doyurdum. Hayatımda ilk ve son kez babamdan 30 lira para çaldım. O içimde yaradır. Kendime yakışmayan bir şeydi ama Ankara Konservatuar'a girmek için mecburdum ve yatılı kazandım. Fiyatı olan insandan hayır gelmez. Mal olursak mallaşırız.

ÖYLELERİ BİR KERE GELİR

Kemal Sunal'la aram çok iyiydi. Kibar Feyzo'yu Hatay Reyhanlı'da çekiyoruz. Masamızı kurardık. Kemal ne yapar eder bir yerlerden bulur viski alır, bir duble içerdi. Bir duble de bana hediye ederdi. Adile (Naşit) Abla ile ana kardeş gibiydik. Şener (Şen) Ağabey'e uzun ömürler dilerim. Hepsi bazen babam, bazen anam bazen de kardeşim gibi davrandı. İnanın bana o devirler çok başkaydı. Ertem Eğilmez okulu vardır. Münir Özkul, Şener Şen, Ayşen Gruda, Erdal Özyağcılar. Biz onun sinemasının ürünleriyiz. Öylesi gelmez. Gençlere de tavsiyem; umutları bitmeden ömürleri bitmesin. Umut canları olsun.”