‘Her Şey Yolundaymış Gibi’ perde açtı

Neil LaBute’un yazdığı, Ekin Tunçay Turan’ın çevirdiği ve Dilek Güven’in rejisini yaptığı “Her Şey Yolundaymış Gibi” adlı oyunun prömiyeri 9 Eylül Çarşamba akşamı Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede gerçekleştirildi.

Amerikalı yazar Neil LaBute’un modern zaman ikili ilişkileri üzerine çarpıcı yaklaşımlarla kaleme aldığı üç kısa oyunu Ölüler Diyarı, Bir Mutluluk Anı ve Karmakarışık bir araya gelerek “Her Şey Yolundaymış Gibi” başlığıyla sahneye kondu.

Oyunun dekor ve kostüm tasarımı Dilek Kaplan'a, ışık tasarımı Yüksel Aymaz'a, müzikleri Emin Serdar Kurutçu'ya, koreografisi Tuğba Özkul'a, dramaturgisi ise Günay Ertekin'e ait.

Oyun 27 Eylül Pazar gününe kadar her hafta, Çarşamba, Cuma ve Pazar günlerinde Mecidiyeköy Stüdyo Sahnede izlenebilecek.