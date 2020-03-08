Türkçe punk rock müziğinin öncü gruplarından Rashit, ilk albümü Telaşa Mahal Yok'u 20 yıl aradan sonra plak formatında yeniden dinleyicilerle buluşturdu. Kült gruptan Tolga Özbey, sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada bu albümle birlikte İstanbul yeraltı rock yaşantısında bir mihenk taşına imza attıklarını belirterek, "Her şeyi içimizden geldiği gibi yaşadık. Sanırım albümü ve grubu kült statüsüne sokan da bu oldu" diyor...

Dönem için çok cesur, kült olmuş bir albüm bu kez plak baskısı ile karşımızda. 20 yıl sonra hala ilk günkü heyecanla karşılanıyor. Neler hissediyorsunuz?

Her şeyden önce 20 sene sonra plak olarak basılmış olması mutluluk verici. Dönem ruh halini iyi yansıttığı için sanırım kültleşti. Söylenemeyeceğine inanılan sözleri Türkçe dile getirdiği için cesur bulundu. Dinleyince hala o heyecanı veriyorsa ne güzel.



Hem Rashit’in bugün geldiği yer, hem de ülkedeki punk hakkında neler söylersiniz?

Rashit zaman içinde popülerleşerek yer altından yer üstüne çıktı. Ana akım olmasa da zamanla popüleritesi sayesinde çok sayıda insana ulaşmayı başardı. Punk açık fikirli bir şekilde klişeleşmeye karşı olduğunu vurgulayan bir akım olarak başka şeylere dönüştü ve karşı duruş kültüründe sloganlardan, yeni müzik akımlarına kadar birçok şeye ilham kaynağı oldu.

Albüm kayıtları esnasında yaşadıklarınızı biraz konuşabilir miyiz?

Albüm kayıtları o dönemin koşullarında 36 saat gibi kısa bir sürede kotarılmıştı. ‘Do it yourself’ geçmişten gelen bir grubun ilk albüm kaydı olması nedeniyle de sanırım o enerji ve ruh içine işledi. Zugaşi Berepe grubundan Metin Kalaç tarafından kaydedildi.



‘YER ALTI ROCK’TA BİR MİHENK TAŞI’

Grubun dönüm noktası neydi size göre?

Grup olarak hiçbir zaman plan yapmadık elbette albümün o dönemde 10 binin üzerindeki satışı da hiçbirimizin öngöremediği bir durum oldu. Bunun ileriki jenerasyonları ne denli etkileyeceğini bilemezdik. İstanbul yeraltı rock yaşantısında bir mihenk taşına imza atmış olduk. Grup popülerleşmeyle ilgili imtihanı konusunda zaman içinde başarılı olamadı bunun başlıca nedeni böyle bir beklentimizin olmayışıydı. Her şeyi içimizden geldiği gibi yaşadık. Sanırım albümü ve grubu kült statüsüne sokan da bu oldu.

Dinlediğiniz, etkilendiğiniz yeni nesilden takip ettiğiniz kimler var?

Özellikle The Mobbers ve Dirty Duo'nun yeni kayıtlarını heyecanla beklediğimi söyleyebilirim.

Rashit’den yeni konser veya albüm haberi gelecek mi? Ekip neler yapıyor?

Pek yakında bazı yeni kayıtlar ve sürpriz konserlerle karşınızda olacağız.