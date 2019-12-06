Her yer nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘heryer’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Her yer nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘heryer’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘her yer’dir. Her yer mi, heryer mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘her yer'dir.

HER YER NE DEMEK: Var olan bütün mekanlar, alanlar anlamındadır.

HER YER NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin her yer mi, heryer mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı her yer şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

heryer (Yanlış kullanım)

her yer (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Açıkça söylemek gerekirse, her yerde kolayca bulabileceğin tarzda eşyalar bunlar.”