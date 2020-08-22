Her zaman başrolde

Aslında hiçbir filminde başrol oynamadı. Ama o herkesin ‘tonton dede’si olmayı başardı. Torunu Melek Kentmen, dedesinin Yeşilçam’daki dostlarıyla konuşup onun hakkındaki hatıraları kitap haline getiriyor.

Onu her zaman sert ama babacan bir baba, esnaf, fabrikatör, hakim ya da komiser olarak tanıdık. Bir röportajında, “Her rolü oynarım sadece kötü adamı oynayamam, tipim müsait değil” diyen Yeşilçam'ın unutulmaz karakteri Hulusi Kentmen'in aramızdan ayrılışının üzerinden 27 yıl geçti.

Şimdi torunu Melek Kentmen, Yeşilçam'a emek vermiş ünlü ünsüz onlarca sanatçı ile görüşüp, dedesinin hatıralarını kitap olarak yayınlamak üzere işe koyuldu. Bu çalışma torun Kentmen'in, “Dedem” kitabının da devamı olacak. Melek Kenter, dedesini ve ekimde yayınlamayı planladığı kitabını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı:

ANLATMAYI SEVMEZDİ

– Onu kaybettiğimde 17 yaşındaydım. Aklımda bir kitap fikri olmadığı için onunla hayatı hakkında çok konuşmadık. Zaten anlatmayı pek sevmezdi.

– Küçükken onun torunu olduğumu kimseye söylemezdim. Hava atmak gibi gelirdi. Şimdi gururla, “Torunuyum” diyorum. Türk halkının kalbinde taht kurmuş bir adam. En çok da heybetli duruşunu ve pos bıyıklarını özlüyorum.

– Aslında dedem hep yan rollerdeydi. Ama başrol oyuncusu gibi tanındı, sevildi. Herkes onda kendinden bir şeyler buldu. Belki de insanlar ‘Benim babam da, dedem de onun gibi olsa' diye düşündü.

FİLMLERDEKİ GİBİYDİ

– Özel hayatında da filmlerinde de doğruluk timsali, içten ve samimiydi. Askerlikten gelen bir disiplini vardı. Akşam sofrada herkes eksiksiz olsun isterdi.

– Çok tontondu ama ben ona hep ‘siz' demişimdir. Aslında ona kimse ‘Sen' diye hitap edemezdi. Hem çok sevilen hem de çekinilen biri oldu.

– Her sabah mutlaka tıraş olur, parfüm sıkmadan sokağa çıkmaz, çok şık giyinirdi.

– Sette işçilere çok ilgi gösterirmiş. Kim yemek yedi, kim aç kaldı, yevmiyesini almayan var mı, onları izlermiş. Sette de oyuncuların babası, dedesiydi.

ARABASINI ÇOK SEVERDİ KENDİ TAMİR EDERDİ

– İstanbul Altunizade'de bahçeli bir evi vardı. 10 yıllık banka kredisi ile almış. Bahçeyle uğraşmayı çok severdi. Meyve, sebze ekerdi. Evin bahçesinde bir de garajı vardı, otomobil tamirinden anlar, arabasıyla ilgilenirdi. Kenarlarında siyah bir şerit içinde gri renkli köpükleri olan, mavi renkli üstü açık bir arabası vardı. (1956 model Ford Fairline)

USTA İSİMLER ONU ANLATTI

Torun Kentmen kitabını yazarken dedesinin sanatçı dostlarıyla da buluştu. Müjdat Gezen, Metin Akpınar, Selda Alkor, Ediz Hun, İzzet Günay, Fatma Girik, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Göksel Arsoy ve yönetmen Yılmaz Atadeniz gibi isimler Hulusi Kentmen'le olan anılarını anlattı.