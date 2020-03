Her zaman hayalini takip et: Biz Geldik

Yokuz grubu dört başarılı genç müzisyenden oluşuyor ve yıllardır birçok şehirde konser veriyor. Vokalde Can Köymen, elektrogitarda Can Saçkan, basgitarda Mayk Mimar ve davulda Can Koçak'ın yer aldığı Yokuz'un ilk albümü “Biz Geldik” Garaj Müzik etiketiyle tüm dijital müzik platformlarında yayınlandı. Albümle aynı adı taşıyan çıkış parçasının klibi de YouTube'da müzikseverlerden tam not aldı.



‘ÖZGÜN VE ÖZGÜR OL’

Yokuz, parçalarında alternatif rock öğeleri ile modern pop estetiğini bir araya getiriyor. Performans çalışmalarında dinleyiciyle bütünleşen grubun bu albümle bir de mesajı var. “Kendini ifade ederken özgün ve özgür ol, müziğin götürdüğü yere git ve her zaman hayalini takip et” diyen Yokuz, şöyle söylüyor: “Sevdiğin işi yap, risk almaktan çekinme. Evet, farkındayız, modern şehir yaşamında bunları dile getirmek kolay, eyleme geçmek hakikaten zordur ama boş ver, müzik her zaman güzeldir ve zamanın ötesine taşar.”



‘BİZ BİRLİKTE GÜZELİZ’

Parçalarında eğlenceli melodilerden duygusal geçişlere imza atan Yokuz, albüm yapma gerekçesini ise şöyle açıklıyor: “Bu albümde istedik ki, yalnızca sen veya ben olmasın, biz olalım çünkü biz birlikte güzeliz, bu nedenle ‘Biz Geldik' diyoruz. Bundan dolayı da şarkılarımıza Biz Geldik, Yeniden Bir, Biraz, Kendin Ol, Kaç Koş, Ardına Bakma, Kime Baktın ve Az Kaldı isimlerini verdik. Albümde herkes var, hayallerimiz var. Biz, hayal kurmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Bu da albümün ana temasıdır.”