Herhalde nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herhalde’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Herhalde nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herhalde’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘herhalde’dir. Herhalde mi, her halde mi, heralde mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘herhalde'dir.

HERHALDE NE DEMEK: Cümleye olasılık katmak için kullanılır. Kullanıldığı cümleye büyük ihtimalle anlamını katar.

HERHALDE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “herhalde mi, her halde mi, heralde mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı herhalde şeklinde olmalıdır. Yani bitişik yazılmalıdır.

heralde (Yanlış kullanım)

her halde (Yanlış kullanım)

herhalde (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Aradan çok uzun zaman geçti; herhalde beni hatırlamaz.”