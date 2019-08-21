Herhalde nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herhalde’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘herhalde'dir.
HERHALDE NE DEMEK: Cümleye olasılık katmak için kullanılır. Kullanıldığı cümleye büyük ihtimalle anlamını katar.
HERHALDE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “herhalde mi, her halde mi, heralde mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı herhalde şeklinde olmalıdır. Yani bitişik yazılmalıdır.
heralde (Yanlış kullanım)
her halde (Yanlış kullanım)
herhalde (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Aradan çok uzun zaman geçti; herhalde beni hatırlamaz.”