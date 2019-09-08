Herhangi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herhangi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Herhangi nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘herhangi’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘herhangi’dir.

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘herhangi’dir. Herhangi mi, her hangi mi? Nasıl yazılır? TDK’ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde…

HERHANGİ NE DEMEK: Belli olmayan, özellikleri iyice bilinmeyen, rastgele anlamındadır.

HERHANGİ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “herhangi mi, her hangi mi” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı herhangi şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

her hangi (Yanlış kullanım)

herhangi (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“İşyerinde herhangi bir sorunu yoktu.”