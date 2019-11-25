Herkes nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre herkes mi, herkez mi?

Herkes nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre herkes mi, herkez mi?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'herkes'dir. Herkes mi, herkez mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘herkes’dir.

HERKES NE DEMEK: İnsanların bütünü, cümle âlem anlamındadır.

HERKES NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin herkes mi, herkez mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı herkes şeklinde olmalıdır.

herkez (Yanlış kullanım)

herkes (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Okula geri döndüğüne herkes çok sevindi.”