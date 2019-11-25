Herkes nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre herkes mi, herkez mi?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘herkes’dir.
HERKES NE DEMEK: İnsanların bütünü, cümle âlem anlamındadır.
HERKES NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin herkes mi, herkez mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı herkes şeklinde olmalıdır.
herkez (Yanlış kullanım)
herkes (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Okula geri döndüğüne herkes çok sevindi.”