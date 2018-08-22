Herkül’ün üç başlı köpeği yakaladığı mağaraya ziyaretçi akını

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, Yunan mitolojisine göre Herkül'ün cehennemin kapısını bekleyen üç başlı köpek Kerberos'u yakaladığı Cehennemağzı Mağaralarını 5 yılda 140 bin kişi ziyaret etti.

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Tarihi M.Ö. 2500’lü yıllara uzanan Ereğli ilçesindeki Cehennemağzı Mağaraları, yan yana sıralanmış üç mağaradan oluşuyor. Yunan mitolojisine göre Cehennemağzı Mağaraları, Herkül’ün Kral Eurystheus tarafından verilen on iki görevden sonuncu ve en güç olanı olan üç başlı Cehennem Köpeği Kerberus’u, hiçbir ölümlünün bir daha geriye dönemediği Ölüler Ülkes’nde (Hades) yakaladığı yer olarak biliniyor. Eurystheus’un Kerberus’u gördüğünde çok korkması üzerine, Herkül onu tekrar mağaradan ölüler ülkesine bırakıyor. İlk çağın en önemli iki kehanet merkezinden biri olarak bilinen mağara ayrıca Hristiyanlığın ilk yayıldığı dönemde, gizli ibadet yerleri olarak da kullanılmasıyla dikkat çekiyor. Mağarayı gezenler, bol bol fotoğraf çekerek tarihi hakkında bilgiler alıyor.

140 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ



Cehennemağzı Mağaraları’nı son 5 yılda, yerli ve yabancı 140 bin kişi ziyaret etti. Ereğli Müze Müdürü Ahmet Mercan, mağaranın bölgenin tanıtımına büyük katkıda bulunduğunu söyledi.

(DHA)