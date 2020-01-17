Heyecan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre heyecan mı, heycan mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘heyecan'dır.
HEYECAN NE DEMEK:
1- Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu:
2- Coşku.
HEYECAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin heyecan mı, heycan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı heyecan şeklinde olmalıdır.
heycan (Yanlış kullanım)
heyecan (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Ne kadar heyecanlı olduğunu davranışlarından kolaylıkla anlayabiliyor insan.”