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Heyecan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre heyecan mı, heycan mı?
Heyecan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre heyecan mı, heycan mı?
Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘heyecan’dır. Heyecan mı, heycan mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 17 Ocak 2020 - 11:05

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘heyecan'dır.

HEYECAN NE DEMEK:

1- Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici duygu durumu:

2- Coşku.

HEYECAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin heyecan mı, heycan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı heyecan şeklinde olmalıdır.

heycan (Yanlış kullanım)
heyecan (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Ne kadar heyecanlı olduğunu davranışlarından kolaylıkla anlayabiliyor insan.”

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