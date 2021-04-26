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Heyecanla beklenen Batı Yakası Hikayesi Oscar’da görücüye çıktı

10 Aralık 2021’de vizyona girmesi beklenen ve yönetmenliğini Steven Spielberg’ün yaptığı Batı Yakası Hikayesi’nden (West Side Story) ilk fragman sinema dünyasının en prestijli gecelerinden birinde; Oscar Ödül Töreni’nde yayınlandı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 16:28, 26/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
Heyecanla beklenen Batı Yakası Hikayesi Oscar’da görücüye çıktı

İlk defa 1961 yılında Arthur Laurents’in kitabından beyaz perdeye uyarlanan film, on Oscar Ödülü ile sinema tarihine damga vurmuştu.

Hollywood'un başarılı yönetmeni Steven Spielberg bir süredir, bu müzikal klasiğini yeniden beyaz perdede uyarlayarak izleyici ile buluşturmak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Romeo ve Juliet'ten ilham alarak ortaya çıkan hikaye bu defa Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose gibi isimlerin yorumuyla karşımıza çıkacak.

Filmin ilk fragmanı ise dün gece 93.'sü gerçekleştirilen Oscar Ödül Töreni'nde yayınlandı.

 

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Yayınlanma Tarihi:16:15,