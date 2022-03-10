Heyecanla beklenen DC filmlerine Covid-19 güncellemesi

Warner Bros., hayranlarının heyecanla beklediği ünlü DC Comics filmlerinin vizyon tarihlerini 2023 yılına ertelemek durumunda kaldıklarını açıkladı. Bu ertelemenin sebebi ise Covid-19 pandemisi.

Sozcu.com.tr

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Yeni güncellemeye göre, 2022 yılında gösterime girmesi gereken bazı filmler, 2023 yılına sarkacak. Gösterim tarihi ertelenen filmler arasında “Aquaman And The Lost Kingdom”, “The Flash” ve “Black Adam” gibi ünlü yapımlar bulunuyor.

İŞTE YENİ VİZYON TARİHLERİ

Jason Momoa’nın başrolünde olduğu “Aquaman” filminin devamı niteliğindeki “Aquaman And The Lost Kingdom”, 16 Aralık 2022’den 17 Mart 2023’e ertelendi.

Ezra Miller’ın yer aldığı “The Flash”ın gösterim tarihi ise 4 Kasım 2022 yerine 23 Haziran 2023’e kadar uzandı.

Dwayne Johnson’lı “Black Adam” filmi ise üç ay ileri atılıp 21 Ekim 2022 tarihine taşınıyor.

“DC Süper Evciller Takımı” filmi de, 29 Temmuz 2022’ye ertelendi.

Zachary Levi’nin başrolde olduğu “Shazam! Fury Of The Gods” ise vizyon tarihi öne çekilenlerden. Noel zamanına planlanan film, 2 Haziran 2023 yerine 12 Aralık 2022 tarihinde gösterime girecek.

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