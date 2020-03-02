Hiç kimse nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hiçkimse’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Hiç kimse nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hiçkimse’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘hiç kimse’dir. Hiç kimse mi, hiçkimse mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hiç kimse'dir.

HİÇ KİMSE NE DEMEK: Bir kişi bile, kimsecik anlamındadır.

HİÇ KİMSE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin hiç kimse mi, hiçkimse mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hiç kimse şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

hiçkimse (Yanlış kullanım)

hiç kimse (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hiç kimse yaptıklarına bir anlam veremedi.”