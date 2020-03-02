Hiç kimse nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hiçkimse’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hiç kimse'dir.
HİÇ KİMSE NE DEMEK: Bir kişi bile, kimsecik anlamındadır.
HİÇ KİMSE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin hiç kimse mi, hiçkimse mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hiç kimse şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
hiçkimse (Yanlış kullanım)
hiç kimse (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hiç kimse yaptıklarına bir anlam veremedi.”