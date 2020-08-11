Hicabi Demirci, Dünya Mizah Ödülleri yarışmasında ikincilik kazandı
Sadece organizasyon tarafından seçilen sanatçıların davet üzerine gönderdikleri karikatürlerin kabul edildiği yarışmanın bu yılki konusu “Yaşam kaynağı su” olarak belirlenmişti.
ÖDÜL TÖRENİ 11 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK
71 ülkeden 250'nin üzerinde sanatçının katıldığı yarışmanın ödül töreni 11 Eylül'de İtalya'da gerçekleşecek. Hicabi Demirci karikatüründe, doğayı tahrip eden insanoğlunun çocukluğundan başka hiçbir masumiyetinin kalmadığını anlatmak istediğini belirtiyor.
100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Hicabi Demirci'nin ayrıca 3 kişisel karikatür kitabı da bulunuyor.