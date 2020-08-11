Hicabi Demirci, Dünya Mizah Ödülleri yarışmasında ikincilik kazandı

İtalya'da bu yıl 5. kez düzenlenen World Press Awards (Dünya Mizah Ödülleri) yarışmasında Türkiye'den Sözcü gazetesinin çizeri Hicabi Demirci, karikatür dalında 'İkincilik Ödülü'nü kazandı.

Sadece organizasyon tarafından seçilen sanatçıların davet üzerine gönderdikleri karikatürlerin kabul edildiği yarışmanın bu yılki konusu “Yaşam kaynağı su” olarak belirlenmişti.

ÖDÜL TÖRENİ 11 EYLÜL'DE DÜZENLENECEK

71 ülkeden 250'nin üzerinde sanatçının katıldığı yarışmanın ödül töreni 11 Eylül'de İtalya'da gerçekleşecek. Hicabi Demirci karikatüründe, doğayı tahrip eden insanoğlunun çocukluğundan başka hiçbir masumiyetinin kalmadığını anlatmak istediğini belirtiyor.

100'ün üzerinde ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Hicabi Demirci'nin ayrıca 3 kişisel karikatür kitabı da bulunuyor.