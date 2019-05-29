Hiçbir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hiçbir’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Hiçbir nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hiçbir’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'hiçbir' bağlacıdır. Hiçbir mi, hiç bir mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçe’de özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçe’yi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hiçbir’ dir.

HİÇBİR NE DEMEK: Bir addan önce getirilerek o adın bildirdiği varlıktan bir tanesinin bile olmadığını anlatan bir söz.

HİÇ BİR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin hiçbir, hiç bir olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hiçbir şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

hiç bir (Yanlış kullanım)

hiçbir (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çocuğun hiçbir şeyden haberi yok.”