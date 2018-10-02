Hikayelerle Selami Şahin şarkıları

Usta sanatçı Selami Şahin, 'Eskimeyen Şarkılar' konseptiyle geçtiğimiz akşam Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndeydi. Usta sanatçı, hem şarkılarını seslendirdi hem de bu şarkıların hikayelerini izleyicilerle paylaştı.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Selami Şahin’in 1970’li yıllardan günümüze kadar yaptığı unutulmaz bestelerden oluşan ve ikincisi gerçekleşen ‘Eskimeyen Şarkılar’ konseptli konseri ile izleyicileriyle buluştu. Gecede metin yazarlığını Yavuz Hakan Tok üstlenirken, sunuculuğunu ise tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Yosi Mizrahi üstlendi. Etkileyici ve esprili sunumunu, akıcı bir dille izleyicilere aktaran Yosi Mizrahi, alkış aldı.

‘SEVGİ YAĞMURUNDA YALNIZ BIRAKMADINIZ’

Sahnede duygulanan Şahin, “Çıkmadan önce çok dua ettim yağmur yağmasın da gelen sevenlerim ıslanmasın diye ama görüyorum ki her şeye rağmen beni bu sevgi yağmurunda yalnız bırakmadınız. Şeref verdiniz. Allah sizi başımdan eksik etmesin” dedi.

Selami Şahin'i eşi Didem Şahin, Ahmet Selçuk İlkan, oyuncu Mehmet Aslan, Tanju Babacan, Şilan Makal gibi isimlerin yanı sıra değerli basın mensupları ve yakın dostları da izlemeye gelenler arasındaydı.