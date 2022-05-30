Hindistan’da ünlü isminin ölümü siyasi kriz çıkardı

Hindistan'da oldukça popüler bir şarkıcı olan Sidhu Moose Wala'nın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi siyasette de krize neden oldu.

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Hindistan’ın kuzeyindeki Pencap eyaletinde halk arasında Sidhu Moose Wala olarak bilinen Shubhdeep Singh Sidhu isimli şarkıcı silahlı saldırı sonucu öldürüldü.

Hindistan’ın ünlü isimlerinden olan Sidhu’nun ölümü ülkede yeni bir siyasi krizin de fitilini ateşledi. Ünlü şarkıcı henüz 28 yaşında hayata gözlerini yumarken, saldırıda iki kişi de yaralandı.

Cinayet, muhalefet liderlerini,n hükümeti ve polisi eleştirmesiyle eyalette siyasi bir fırtınaya yol açtı. Eyalet polis şefi VK Bhawra, yaptığı açıklamada, Kanada merkezli bir çetenin saldırının sorumluluğunu üstlendiğini söyledi.

ÜNLÜ İSMİN AİLESİ DE TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak Moose Wala’nın ailesi, uygun bir soruşturma yapılmadan ölümü çete rekabetine bağladığı için Bhawra’ya yüklendi.

Bunun üzerine Bhawra, “Lawrence Bishnoi çetesi adına sorumluluğu bir Goldy Brar üstlendi. Soruşturma cinayetle ilgili tüm yönleri araştıracak” dedi ve bazı medya organları tarafından “yanlış alıntılandığını” da sözlerine ekledi.

Pencap’ın başbakanı Bhagwant Mann olayla ilgili soruşturma talimatı verdi.

Muhalefet liderleri, şarkıcının güvenlik ekibinin kısa zaman önce kaldırıldığını belirtirken, bunun nedeninin sorguladı.

Polis, Moose Wala’nın güvenliğinin dörtten iki komandoya indirildiğini ve bu memurların, saldırıya uğradığında şarkıcıyla birlikte seyahat etmediklerini söyledi.

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