Hititlerden günümüze kalan tapınak: Yazılıkaya

Çorum'un Boğazköy ilçesinde dağ yamacına inşa edilmiş, yüksek kayalıklarla çevrili Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı, Hitit dönemine ait.

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Üstü açık Yazılıkaya Açıkhava Tapınağı’nın milattan önce 13. yüzyılda inşa edildiği biliniyor. Bu kült alanının önüne sonradan inşa edilmiş tapınak yapıları da üç farklı döneme ait.

İlk dönemde kaya tapınağını dış dünyadan soyutlayan bir kuşatma duvarı yapılmış, ikinci evrede anıtsal giriş yapısı ile Hitit geleneğinde bir tapınak eklenmiş, üçüncü dönemde de ana yapının doğu kanadı, Küçük Galeri’nin önünde daha kullanışlı bir girişe dönüştürülmüş.

Dönemin yeni yıl kutlamaları için kullanılan bu açık hava tapınağında, ülkenin önemli tanrı ve tanrıçaları sıra halinde kayaya kabartma olarak işlenmiş.

A ve B odaları olmak üzere iki bölüm halinde gezilebilen Yazılıkaya, görkemli kaya betimlemeleri ile Hitit pantheonunu yansıtıyor.

Hitit İmparatorluğu’nun ulusal tapınağı kabul edilen Yazılıkaya’nın, ilk yapım döneminde bir duvarla dış dünyadan soyutlandığı, ikinci evresinin ve Büyük Galeri’deki kabartmaların III. Hattuşili, Büyük Galeri’deki Tudhaliya kabartması, Küçük Galeri ve tapınağın üçüncü evresinin IV. Tudhaliya zamanında yapıldığı düşünülüyor.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / Depo Photos)