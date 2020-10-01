Hitler’in favori sanatçısının kayıp heykeli tesadüfen bulundu

75 yıl önce ABD birlikleri tarafından gömüldüğü düşünülen heykellerden biri, 1940’ta yapılmış ve Romanichel ismini almıştı. Sanatçının en meşhur eserlerinden Romanichel’in, henüz tanımlanamayan ikinci bir mermer heykelle birlikte bulunduğu bildirildi.

Independent Türkçe’nin haberine göre, Kunsthaus Dahlem Müzesi’nin yöneticisi Dorothea Schöne, ikinci eserin Romanichel tarzını yansıttığını ve bu nedenle söz konusu eserin de Arno Breker’e ait olduğunu düşündüklerini belirtti.

ŞANS ESERİ KEŞİF

Müzeden gelen açıklamada iki heykelin de muhtemelen gömülmeden önce biraz hasar gördüğü ifade edildi. Eserler, müzedeki inşaat çalışmaları sırasında ortaya çıkarıldı.

Schöne, “Tamamen şans eseri gerçekleşen bir keşifti” dedi ve ekledi:

“Yeni yollar inşa ediyorduk. Yol inşaatı sırasında normalde 50 cm'den derin kazmamıza gerek kalmaz. Ama biz oluğu da değiştirmeye karar verdik ve heykeller binanın arkasından çıktı.”

II. Dünya Savaşı’ndan beri kayıp olan Romanichel, Arno Breker’in 1920’lerde Paris’te tanıştığı genç bir Sinti’yi tasvir ediyor. Breker tanıştığı Sinti’yle ilgili “Başı beni büyülemişti” diye yazıyor.

Sinti ve Romanlar, henüz 1936’da Nazi zulmüne maruz kalmıştı. Binlerce kişi toplama kamplarına gönderilmiş ve 500 bin kişi öldürülmüştü.