Hollanda’da doğan Türk grubu Altın Gün ABD’nin gündeminde: Türkiye’yi daha iyi tanıtıyor

Hollanda’nın Amsterdam kentinde 2016 yılında kurulan ve kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan ‘Altın Gün’ grubu, ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times’a konu oldu.

Hollandalı müzisyen Jasper Verhulst, grubun kuruluş aşamasını ve gördükleri ilgiyi gazeteye anlattı. 2016’da bir grupta bas gitar çalan Verhults, kariyerinde yeni bir yön arayışında olduğunu söyledi. Evinin balkonunda oturduğu bir akşam, 1970’li yıllardaki favori Türk rock şarkılarını dinlediğini belirten Verhults, geleneksel Türk melodilerinin psikedelik rock müziğiyle harmanlanmasından etkilenerek, “İşte yapmak istediğim bu” dedi.

TÜRK MARKETLERİNE İLAN ASTI



Bu tip Türk rock şarkılarının festivaller için mükemmel olduğunu düşünen Verhulst, bu boşluğu doldurmak istedi. Ancak önünde birkaç sorun vardı. Türkçe konuşmuyordu ve hiç Türk enstrümanları çalmamıştı. Şarkıları kendisiyle birlikte cover yapacak müzisyenler bulmak için Amsterdam’daki Türk marketlerine ilanlar astı. Facebook’tan da paylaşımlar yaptı.

Verhults, “Bu fikri sevecek herhangi bir Türk olacak mı bilmiyordum. Ama düşündüm ki bunu yapmayı çok istiyordum ve hadi deneyelim dedim” ifadelerini kullandı. Bugün altı kişilik bir grup olan Altın Gün’ün Türk üyeleri Merve Daşdemir ve Erdinç Ecevit, Facebook’taki o ilanlar sayesinde gruba katıldı. Grubun kalan üyeleri Britanya ve Hollandalı isimlerden oluşuyor.

İLK KEZ GRAMMY ADAYLIĞI



New York Times, 2019’da Türkçe şarkılarla ilk kez bir grubun Grammy ödüllerine aday gösterildiğine dikkat çekerken, İstanbul’da kapalı gişe konserler verdiğini aktardı. ABD ve Avrupa’daki festivallerde de Altın Gün’ün yer almaya başladığını yazan gazete, Coachella ve Bonnaroo’da çalmaya hazırlanan gruba corona virüsü salgınının engel olduğunu vurguladı.

Altın Gün’ün yeni albümü ‘Yol’ geçtiğimiz hafta yayınlandı. Hayranlarının şimdiden şarkılara bayıldığını belirten New York Times, YouTube videolarındaki yorumlara da yer verdi. Bir Türk hayranın yorumunu öne çıkaran gazete, “Bu insanlar, ülkemizin tanıtımı ve dış ilişkilerin güçlendirilmesinde turizm ve dışişleri bakanlarından daha iyi iş çıkarıyor” sözlerini aktardı.

‘ÜLKEMİ FETHETMEK GİBİ’



Türkiye’de doğan ancak sonradan Hollanda’ya göç eden grubun solisti Merve Daşdemir, İstanbul’daki kapalı gişe konserlerle ilgili, “Ülkemi fethediyor gibi hissettiriyor” dedi. Grubun kuruluş sürecine de değinen Daşdemir, “Jasper’ın Facebook paylaşımına etiketlenmiştim. Bir Hollandalının benim kültürüme ait müzik yapmak istediğine inanamamıştım. Bunun harika olduğunu düşündüm” dedi.

‘ŞARKILARI MERVE VE ERDİNÇ SEÇİYOR’



Verhulst, kendisinin de zaman zaman parça önerileri olsa da, seçimleri Daşdemir ve Ecevit’in yaptığını söylüyor. Koleksiyonundan yaptığı önerilerin her zaman yolunda gitmediğini ifade eden Verhulst, “Bazen Merve ve Erdinç, ‘Bunu söyleyemeyiz, bu bir düğün şarkısı’ veya ‘Hayır, bu çok dini’ diyerek geri çeviriyorlar. Onların kararlarını kabul ediyorum. Ben bas çalıyorum. Türk dinleyicilere Türk şarkıları söyleyecek değilim” diyor.