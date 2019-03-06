Hollanda’dan Haymana’ya dostluk köprüsü

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan 'Ezgisi Olan Hikâyeler, Hikâyesi Olan Kadınlar', kadın varlığını her alanda artırmak için 'Daha İyisi için Denge' temasıyla gerçekleştirilecek.

Hollanda Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlenen etkinlik, sanatçı Pınar Ayhan yönetiminde gerçekleşiyor. Müzik, dans ve söyleşinin bir arada sergileneceği projede Hollanda ve Türkiye’deki kadınlar arasında dostluk ve paylaşım ağı kurulması hedefleniyor.

7 Mart Perşembe günü Ankara Çankaya Zübeyde Hanım Konukevi'nde gerçekleştirilecek etkinlikte; sanatçı Pınar Ayhan yaşamdaki bu dengeye dair öyküler anlatırken diğer konuklar ve izleyicilerin de katıldığı interaktif bir program gerçekleşecek.

Program boyunca sahnede yer alan orkestra ise anlatılan öyküler ve seslendirilen şarkılarda Pınar Ayhan'a eşlik edecek. Dans performansı ile başlayacak gece, izleyicilere müzik ve sohbeti bir arada yaşatıp, salondaki tüm konuklarla gerçekleştirilecek bir dans performansı ile son bulacak. Programda iş, sanat, spor, çiftçilik alanlarında deneyim sahibi Türk konukların yanı sıra Hollanda Ziraat Odası'ndan çiftçi kadınlar da yer alacaklar.



ÇİFTÇİ KADINLAR BULUŞACAK

Etkinlikten bir gün önce, Haymana yakınlarındaki Kadıköy S.S Yeşilyurtlu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin çiftçi kadınlarıyla, Hollanda‘dan gelen misafirler deneyimlerini, kültürlerini paylaşmak üzere köy konağında buluşacak. Bu buluşmada yapılacak kayıtlardan oluşturulan kısa film, 7 Mart gecesi etkinlikte gösterilecek.

Etkinlik saat 19.30 ’da başlayacak ve ücretsiz olarak düzenlenecek.