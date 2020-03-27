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Hollandalı futbolcu Drenthe’den dizi sürprizi
Hollandalı futbolcu Drenthe’den dizi sürprizi
Feyenoord, Real Madrid, Everton'da forma giyen, bir dönem de Kayseri Erciyesspor'da oynayan Hollandalı futbolcu Royston Drenthe, Mocro Maffia isimli dizide rol aldı.
Kültür Sanat 27 Mart 2020 - 12:07

Royston Drenthe, bir dönemin gözde futbolcularından birisiydi. Real Madrid’e kadar yükselen kariyer, ardından inişe geçmişti. 32 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında Kayseri Erciyesspor’da da oynamıştı. Şimdilerde Hollanda 3. Lig ekiplerinden Kozakken Boys’ta top koşturan Drenthe, hünerlerini ekranda da sergilemeye başladı.


Ünlü oyuncu Mocro Maffia’da Frenkie Prof karakterine hayat verdi.


Suç türündeki dizide yer alan görüntülerini sosyal medyada paylaşan Drenthe, oldukça heyecanlı olduğunu belirterek, “İzleyicileri rolümle eğlendirmek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de benim kadar eğlenirsiniz” dedi.


Drenthe, bundan 3 yıl önce de müzik sektörüne atıldığını ve futbol kariyerini sonlandırdığını açıklamış, ardından yeşil sahalara geri dönmüştü…

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