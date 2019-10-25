Hollywood, Cevahir Çokbilir’in aldığı ödülü kargo ile gönderdi

Cevahir Çokbilir, ABD’de düzenlenen Los Angeles Uluslararası Kısa Film Festivali’nde “Kar Zamanı” filmiyle “En İyi Sinematografi” ödülüne layık görülmüş, ancak seyahat giderlerini karşılayamadığı için ödülünü almaya gidememişti. Çokbilir’in ödülü dün kargo ile eline ulaştı.

Annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarını beyaz perdeye aktaran 5 binden fazla filmin yarıştığı festivalde jüri tarafından ödüle layık görülen yönetmen ödülüne kavuştuktan sonra yaptığı açıklamada kargonun hafta başında eline ulaştığını söyledi. Büyük bir heyecanla kargoyu açtığını anlatan Çokbilir, “Ödülümü Hollywood’da düzenlenen törende almak isterdim ancak konaklama ve ulaşım maliyetleri neredeyse filmin bütçesi kadardı. Gidemeyince kargoyla gönderdiler. Çok güzel paketlenmişti. Kargoyla bile gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Bir yönetmen için Hollywood’dan ödül almak çok önemli” dedi”

Antalya’da çekilen filmin uluslararası alanda 10’uncu ödülünü aldığını da vurgulayan Çokbilir, filminin Altın Portakal’da gösterilmesini istiyor. Genç yönetmen, Kar Zamanı filminin 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde de gösterilmesi için girişimde bulunduğunu ancak yetkililerden henüz dönüş olmadığını belirtti.

(AA)