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Hollywood filmi Islamo-phobia’nın müzikleri Türk bestecilerden
Hollywood filmi Islamo-phobia’nın müzikleri Türk bestecilerden
Dünyada 30’a yakın uluslararası film festivallerinde gösterime katılacak, 'Barış ve Bağış' adı altında Amerika, Almanya, Hollanda ve Türkiye'de çekimleri yapılan Hollywood filmi Islamo phobia’nın müziklerini Türk besteciler yaptı
Kültür Sanat 11 Ekim 2018 - 18:09

Islamo phobia’nın müzikleri Aj Müzik Prodüksiyon tarafından hazırlandı. Filmin müziklerinde mistik, etnik, dini motifler öne çıkıyor. Hazırlanan soundtrack, Kasım ayında Aj Müzik Etiketi ile dijital platformlarda dinlenebilecek.

Filmin müziklerini yapan ekipte akademisyen, besteci, aranjör ve piyanist Ali Akaçça, müzik yapımcısı, besteci, aranjör, ses mühendisi Doruk Somunkıran, besteci, söz yazarı Serkan Geçin ve enstrümanist, besteci Serap Jale Kibritçioğlu yer alıyor.

Ömer Sarıkaya’nın hem yönetmenliğini hem de senaryosunu üstlendiği filmde Mike Mitchell, Wilma Elles ve Essam Ferris gibi isimler yer alıyor.

islamo-phobia

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