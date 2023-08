Hollywood grevi Dune 2’yi de vurdu… Devam filmine erteleme

Hollywood'da devam eden yazar ve oyuncuların grevi yapımları etkilemeye devam ediyor. Son olarak Dune 2 filmi de grevden nasibini aldı ve kasım ayında seyirci ile buluşması planlanırken 2024'e ertelendi.

Warner Bros. 24 Ağustos Perşembe günü yaptığı duyuruda, Denis Villeneuve’un yönetmenliğini yaptığı Dune devam filminin resmi olarak 15 Mart 2024’e ertelendiğini duyurdu.

Ertelemenin nedeni ise bir süredir Hollywood’da devam eden yazar ve oyuncuların grevi…

Oyuncuların grevi, 160 bin üyeli SAG-AFTRA sendikasının, daha iyi ücretler ve işlerini yapay zekaya kaptırmayacaklarına dair güvence için mücadele eden Hollywood yazarlarına katılmalarıyla ikinci ayına giriyor. Ve grevden pek çok büyük yapım da nasibini alıyor.

Dune ile birlikte daha önce 14 Mart olarak belirlenen Godzilla x Kong: The New Empire için de bir erteleme duyuruldu ve filmin, 12 Nisan 2024’te vizyona gireceği belirtildi.

Vizyon tarihi Aralık 2023 olan yapımlardan Wonka (15 Aralık), Aquaman and the Lost Kingdom (20 Aralık) ve The Color Purple (25 Aralık) filmlerinde ise herhangi bir değişikliğin olmadığı belirtildi.

BEKLENMEDİK ERTELEME…

Dune 2’nin ertelenmesi pek çok kişi için ise sürpriz oldu; çünkü sadece bir ay önce IMAX CEO’su Richard Gelfond, Dune: Part Two’nun erteleneceğine ilişkin haberlerin doğru olmadığını söylemiş ve filmin 3 Kasım 2023’teki gösterim tarihinin değişmeyeceğini belirtmişti.

Frank Herbert’in aynı adlı klasik bilimkurgu kitabından uyarlanan filmde Timothée Chalamet, yeniden Paul Atreides’i canlandırırken, kendisine yeni filmde Austin Butler, Léa Seydoux, Souheila Yacoub, Florence Pugh da katılıyor.

Ayrıca ilk filmde olduğu gibi Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Charlotte Rampling ve Stephen McKinley Henderson de yer alacak.

İkinci filmin fragmanının yayınlanmasından sonra ise hem oyunculardan hem de yönetmenden ipuçları da geldi. Zendaya, hayranlarına bu defa ekranda daha fazla görüneceğinin sözünü verirken; yönetmen Villeneuve ise devam filminin destansı bir savaş filmi ve ilkinden çok daha yoğun olacağını söyledi.

