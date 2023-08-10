Grev nedeniyle ertelenmişti: 2023 Emmy Ödülleri’nin yeni tarihi belli oldu

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları'nın (AFTRA) iş garantisi ve maaş güvencesi gerekçesiyle başlattıkları ve Amerikan Senaristler Birliği'nin de (WGA) dahil olduğu ortak grev, Emmy Ödülleri'ni de iptal etmişti. Prestijli ödül töreni ile ilgili yeni haber geldi.

Sozcu.com.tr

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75. yılını kutlamaya hazırlanan Emmy Ödülleri’nin orijinal yayın tarihi olan 18 Eylül 2023, Hollywood grevi nedeniyle ertelenince, Televizyon Akademisi ve FOX, perşembe günü ortaklaşa yayının yeni tarihini duyurdu.

Buna göre, prestijli ödül töreni 15 Ocak 2024’te gerçekleşecek ve LA Live’daki Peacock Theatre’dan canlı yayınlanacak.

Duyuru, MTV’nin 2023 MTV Video Müzik Ödülleri adaylarını daha önce planlanan 12 Eylül saat 20.00’de planlanan yayın tarihinde hiçbir değişiklik yapmadan açıklamasından günler sonra geldi.

WGA, yazarlar ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği’nin (AMPTP) istenilen çalışma şartları konusunda bir anlaşmaya varamamasının ardından 2 Mayıs’ta başlayan grev, televizyon, film ve müzik dünyasından çok sayıda ünlünün de desteğini aldı ve bu nedenle birçok filmin çekimleri durduruldu ya da aksadı.

SAG-AFTRA başkanı Fran Drescher da, Hollywood'daki 11 bin 500 senarist ve 65 bin oyuncunun destek verdiği grevin ne kadar süreceğini “tahmin etmenin hiçbir yolu olmadığını” söyledi.

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