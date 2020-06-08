Hollywood yapımı dizi ve film setlerine corona virüsü kuralları geldi

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle iptal edilen dizi ve film setleri de yeniden başlama kararı aldı. Ama artık hiçbir şey eskisi olmayacak. Öpüşme ve sevişme sahneleri bilgisayarda yapılacak, kimse kimse ile yakınlaşmayacak, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilecek...

Corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen tüm Hollywood yapımı dizi ve film setleri 12 Haziran’da start veriyor ama yeni normalleşme döneminde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Özellikle öpüşme ve sevişme sahneleri yapılmayacak… Alınan yeni bir kararla senaryoda yer alan öpüşme ve sevişme sahnelerinden bundan böyle oyuncular rol almayacak, bunun yerine bilgisayarla hazırlanan efektler kullanılacak.

Ayrıca setler başlayınca oyuncular dahil olmak üzere tüm ekibe corona virüsü testi yapılacak. Oyuncular ve set ekibi birbirine yaklaşmayacak, yaklaşmalarını gerektiren sahneler çekilmeyecek. Herkeste dezenfektan bulunacak ve sık sık ellerini dezenfekte edecekler. Hazırlanan 22 sayfalık yönetmeliğe göre oyuncuların çekim öncesi provaları devam edecek. Ama özel pleksiglas korumanın ardından gerçekleşecek.