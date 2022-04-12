Hollywood yıldızı: Rusya’ya karşı savaşmayı düşünüyorum

Ukrayna’ya destek veren ünlü isimlerin başında gelen ABD’li oyuncu Sean Penn, Rusya’ya karşı elime silah almayı düşünüyorum” dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD'li ünlü oyuncu Sean Penn, Rusya'ya karşı Ukrayna saflarında savaşa katılmayı düşündüğünü söyledi. Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'ta belgesel çekimi için Kiev'de bulunan ve savaşın şiddetlenmesiyle ülkeden ayrılan Penn, geçen ay mültecilere destek için Ukrayna'ya dönmüştü.

Hollywood Authentic dergisine konuşan 61 yaşındaki Hollywood yıldızı, yakın zamanda Rusya'ya karşı eline silah alıp savaşmayı düşündüğünü belirtti. “Ukrayna'daysanız savaşmak aklınızdan geçiyor” diyen Penn, “Bir yandan da bu nasıl yüzyıl diye düşünüyorsunuz. Geçen gün Brentwood'da bir benzin istasyonundaydım, şimdi Rusya'ya karşı elime silah almayı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Penn, işgalden bir gün önce Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'le yaptığı görüşme için de “O anda olağanüstü bir cesaretle ayağa kalkması gereken bir adama bakmak beni derinden etkiledi. Bence doğumunun nedeni olan şeyi buldu” dedi.

Daha önce de Zelenskiy’nin Oscar Töreni’nde konuşma yapmasını isteyen ve bu gerçekleşmezse Oscar’larını eriteceğini açıklayan Sean Penn, ayrıca zenginlere Ukrayna ordusu için 12 savaş uçağı alma çağrısı yapmıştı.

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