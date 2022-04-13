Hollywood yıldızı Steven Seagal’den Putin’e destek

Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın dostu ve bir döneme damga vuran Hollywood yıldızı Steven Seagal'in doğum gününü Moskova'da kutladığı belirtilirken, ünlü isim Putin'e desteğini de yineledi.

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Rusya Devlet Başkanı Putin’in yakın dostu ve bir döneme damga vuran Hollywood yıldızı Steven Seagal yine gündemde. Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Rus lidere desteğini yineleyen Seagal’in 70’inci doğum gününü Moskova’da bir parti ile kutladığı ve burada yaptığı konuşmasında Putin’e desteğini yinelediği ortaya çıktı.

Aksiyon filmlerinin yıldızının 10 Nisan’da kendisi için düzenlenen doğum günü partisine katıldığı öğrenildi.

İngiliz The Times gazetesi, etkinliğe katılan davetliler arasında, AB yaptırım listesine alınan Rus devlet televizyonu sunucusu Vladimir Soleviev ve Rus gazeteci Margarita Simonyan da yer aldı.

Doğum gününde çekilen ve sosyal medyada kısa süre gündem olan videoda, daha önce Putin’i “bugün yaşayan en büyük dünya lideri olmasa da en büyük dünya liderlerinden biri” olarak nitelendiren Seagal’ın odadaki herkese “ailem ve arkadaşlarım” diye hitap ettiği görüldü.

Seagal daha önce de savaşın ilk günlerinde “Dualarım, her iki ülkenin de birlikte barış içinde yaşayabileceğimiz ve gelişebileceğimiz olumlu ve barışçıl bir çözüme ulaşmasıdır” açıklaması yapmıştı.

2018’de Rusya, ABD ile bağları geliştirmek için Seagal’i özel bir elçi olarak atamıştı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, Seagal’in sorumluluğunun “kültür, sanat, halk ve gençlik değişimleri de dahil olmak üzere insani alanda Rusya ile ABD arasındaki ilişkileri kolaylaştırmak” olacağını söylemişti.

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