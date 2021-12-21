Hollywood’da bir skandal daha… Ünlü yönetmen, eski asistanı tarafından tacizle suçlanıyor

X-Men, Olağan Şüpheliler ve Bohemian Rhapsody filmleriyle sinema dünyasına iz bırakmayı başaran yönetmen Bryan Singer yeni bir taciz suçlamasıyla gündemde. Ünlü yönetmenin eski asistanı, Singer'ı zihinsel ve duygusal tacizle suçluyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Hollywood’un ünlü ve gözden düşmüş yönetmeni Bryan Singer, yeniden taciz iddialarıyla gündemde. Olağan Şüpheliler, X-Men ve Bohemian Rapsody gibi filmlere imza atan yönetmen Bryan Singer’ın küçük erkek çocuklarına tacizde bulunduğu iddiaları Hollywood’a bomba gibi düşmüştü. Şimdi bu iddialara bir yenisi daha eklendi.

Singer ile ilgili yeni iddialar ise eski asistanı Blake Stuerman’a ait. Stuerman, Variety için kaleme aldığı makalede, X-Men yönetmeniyle 2009 yılında, 18. doğum gününden sadece birkaç gün sonra New York’ta tanıştığını ve ilk cinsel yakınlaşmalarının da kısa bir süre sonra gerçekleştiğini iddia etti.

ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Stuerman, daha sonra Singer’ın çok genç görünen erkeklerden hoşlanmasıyla ünlü olduğunu öğrendiğini söyledi. Anlattığına göre, ünlü yönetmen birlikte geçirdikleri dört yıl boyunca hayatının her yönünü kontrol etti. Ayrıca, 2012’de bir ev partisinde bir adama saldırmasına tanık olduktan sonra, Singer ile korku içinde yaşadığını ve yönetmenin, ayrılması halinde onu öldürmekle tehdit ettiğini iddia etti.

Singer’ın avukatı Andrew Brettler, dört sayfalık bir yazılı yanıtta Stuerman’ın iddialarını doğrulanmamış, kışkırtıcı ve son derece karalayıcı olarak niteledi ve eski asistanın Haziran 2013’te kovulmasının ardından bir misilleme yaptığını söyledi.

Ancak Brettler, Singer’ın Stuerman’ı sarhoş ettiği ve 18 yaşındayken onunla seks yaptığı iddiasına itiraz etmedi veya yorum yapmadığı gibi yapımcının, yaklaşık on yıl önce Stuerman’ın önünde birine saldırdığı iddiasına da değinmedi.

“DAHA ÖNCE OLSA TÜM BUNLARI REDDEDER VE ONU SAVUNURDUM”

Kariyeri 1997’ye kadar uzanan yönetmen, Stuerman’ın iddialarından çok önce reşit olmayanlara cinsel tacizde bulunduğunu iddia eden birkaç erkek tarafından mahkemeye verilmiş ve davalar nedeniyle de sektörde gözden düşmüştü. Oyuncu Michelle Clunie’den bir oğlu olan yönetmen, dava açanlarla uzlaşmanın mahkemeye gitmekten daha ucuza mal olduğunu söylemiş ve geri çekilen davalar dahil olmak üzere tüm iddiaları reddetmişti.

Ancak Bryan Singer ile ilgili iddialar bu defa en yakınından geliyor. Stuerman makalesinde yaşadıklarını şu cümlelerle ifade ediyor: “Biri onun sözde davranışlarına ilişkin söylentileri gündeme getirseydi, onları reddederdim. Birkaç yıl öncesine kadar Bryan’ı özel olarak savunuyordum. Özellikle taciz ve travma sonrası stres bozukluğu için tedavi görmeye başlayana kadar gerçekte ne olduğunu kabul etmedim. Ama artık görüyorum; ben çok güçlü, çok zengin ve çok hasta bir adamın tacizine maruz kaldım. Ben, Bryan Singer’ın kurbanıyım.”

Stuerman, 2009’da bir akşam yemeğinde Singer ile tanıştığında New York’ta sahne tasarım yardımcısı olarak çalıştığını ve parasız olduğunu söylüyor. O gecenin ilerleyen saatlerinde de Singer’ın herkesi otel süitine davet ettiğini ve 18 yaşında olduğuna inanamadığı için ehliyetini görmek istediğini iddia ediyor. Ayrılmaya karar verdiğinde, Singer’ın kendisine bir içki teklif ettiğini ve şoförünün onu alabileceğini söylüyor.

Stuerman, haftayı Singer ve arkadaşlarıyla nasıl geçirdiğini yazıyor ve yönetmenin sadece eğlenceli bulduğu için bir John Waters otoportresine 10.000 dolardan fazla para harcadığını belirtiyor.

“MENTORUM GİBİ DAVRANIRDI AMA KARŞILIĞINDA DAHA FAZLASINI BEKLERDİ”

Singer ile tanışmadan önce hiç alkol almadığını veya uyuşturucu kullanmadığını iddia eden Stuerman, bir gece yönetmenin yemekte içkisinden bir yudum alması için kendisine baskı yaptığını ve ondan sonra da her şeyin değiştiğini iddia ediyor:

“Daha 18 yaşındaydım, tüm dikkatini bana veren zengin ve ünlü bir adamla bir otel süitinde yalnızdım ve hayatımda ilk kez sarhoş olmuştum. Şimdi düşününce göğsüm sıkışıyor. Daha sonra ne olduğunu hayal edebilirsiniz. Alkolün karar verme yeteneğimi etkilediğini bilmiyordum.”

Stuerman, ertesi gün Singer’ın onu Los Angeles’a götürmeyi teklif ettiğini, yetenekli olduğunu ve gerçekten filmlerde çalışmak istiyorsa orada yaşaması gerektiğini söylüyor ve Singer’ın genç görünüşlü erkeklerden hoşlandığını sonradan öğrendiğini belirtiyor:

“Biraz takılırdı, herkesin içki içmesini sağlardı ve sonra bir, iki ya da daha fazlasını (kimi beğendiyse) seçerdi ve bir ya da üç saat sonra onları görürdük. Ben de sık sık onlardan biriydim.”

Stuerman, Singer’ın kendisine danışmanlık yaptığını ve setlere, post prodüksiyon oturumlarına, senaryo okumalarına, geliştirme toplantılarına, film festivallerine, partilere ve akşam yemeklerine davet edildiğini de söylüyor.

“Mentorum gibi yetenekli ve güçlü bir erkeğe sahip olduğum için inanılmaz derecede şanslı olduğumu düşündüm.”

Ancak bu dönemlerde Singer’ın daha sık cinsel birliktelik yaşamayı beklemeye başladığını da iddia etti.

X-MEN SETİNDE HERKESİ YILDIRMIŞ

Stuerman, hayır demeye çalışsa uğruna çalıştığı her şeyi kaybetmekle karşı karşıya kaldığını söylüyor: “Biraz direnirsem sinirlenirdi. Neden geleceğimi çöpe atayım? Ayrılmak isteseydim kabul ederdim ama geri dönmeme izin verilmezdi.”

Singer’ın eski asistanı bir ev partisinde tanık olduğu şiddetten korkarak ilişkiye devam ettiğini söylüyor: “Bryan, izni olmadan biriyle ilişki kurduğumu öğrenirse, beni azarlardı ve geleceğimi tehdit ederdi. Birileriyle buluşmama izin verilmedi. Seçtiğim insanlarla seks yapmama izin verilmedi. Beni kontrol etti.”

Stuerman, 2013 baharında X-Men: Days of Future Past prodüksiyonu sırasında da zorluklar yaşadığını anlatıyor. Yapım sırasında neredeyse her gece Singer onu dışarı sürüklediği için bitkin olduğunu söyledi ve yönetmenin sabahları ayılmaya çalışırken herkesi sette beklettiğini iddia etti.

Stuerman, Singer’a alkolik olduğunu ve yardıma ihtiyacı olduğunu söylediğinde öfkeye kapılıp onu kovduğunu iddia etti. İddiaya göre sessiz kalması ve Singer’ın onu affetmesini beklemesi tavsiye edilirken, artık bu şekilde yaşayamayacağını fark etti. Bir ayrılık anlaşması yapıldığını ve yaptıkları için kendisine beş haneli düşük bir ödeme verildiğini söyledi.

“DEPRESYONA GİRDİM, YILLARCA TERAPİ ALDIM”

Stuerman hiçbir şey söylememesi konusunda uyarıldığını söylerken ağır bir depresyona girdiğini ve ailesiyle birlikte taşınmak zorunda kaldığını söylüyor. Ailesinin isteği üzerine haftada bir terapist görmeye başlayan Stuerman, kendisinin bir kurban olduğunu anlaması için yıllarca terapi alması gerektiğini belirtiyor:

“Bryan’ın gazabına uğrayan bizler arasında bağımlılık, şiddetli depresyon, travma sonrası stres bozukluğu ve kaygının çok yaygın olduğu ortaya çıktı.”

1997 ve 2006 yılları arasında Singer ile ilgili pek çok cinsel taciz iddiası yer alıyor. 2014 ve 2017 yıllarında açılan davaların birçoğu daha sonra reddedilmiş, şikayetçiler tarafından geri çekilmiş veya iddiaya göre mahkeme dışında çözülmüş.

Ancak MeToo hareketinin ortaya çıkmasıyla, Singer’ın yaptıkları da yeniden gündeme geldi. Hatta bu süreçte iki önemli projeden de oldu. Red Sonja’nın yönetmenliğinden ve çekimlerinin bitmesine iki hafta kala da Bohemian Rhapsody’den kovuldu.

Singer o zamandan beri film yönetmedi.

SUÇLAMALAR YÖNETMENİN PEŞİNİ BIRAKMADI

2014’te, Days of Future Past vizyona girmeden hemen önce, o sırada 31 yaşında olan aktör ve model Michael Egan, Singer’ı 1999’da, 17 yaşındayken Hawaii’de kendisine tecavüz etmekle suçladı.

2019’da The Atlantic, küçükken onlara saldırdığını iddia eden dört kurban olduğu iddiasıyla ilgili bir ifşa yayınladı. DailyMail.com ayrıca, Singer’ın o yıl en az beş cinsel saldırı iddiasıyla karşı karşıya olduğunu gösteren 2014 yılına ait özel mahkeme belgelerini de ortaya çıkardı.

Variety’nin haberine göre Stuerman’ın iddiaları, onları tanıyan ve X-Men: Days of Future Past üzerinde çalışan insanlar da dahil olmak üzere 20 kişi tarafından doğrulandı.

İlginizi Çekebilir Sex and the City'nin yıldızına 'cinsel saldırı' suçlaması

İlginizi Çekebilir Cinsel saldırıyla suçlanan oyuncu Chris Noth'a bir şok daha: 12 milyon dolar kaybetti