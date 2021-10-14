Hollywood’da grev sesleri: Set işçileri daha iyi şartlar istiyor

Hollywood sineması pandemiden sonra bu kez de grev tehdidiyle karşı karşıya. Set işçileri, istenilen şartlarda yeni bir sözleşme imzalanmazsa 18 Ekim'de greve gideceklerini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Dünyayı derinden sarsan corona virüsü salgınından büyük yara alan Hollywood sinema sektörü bu kez grev riskiyle karşı karşıya.

150 binden fazla set işçisini temsil eden Uluslararası Tiyatro Sahnesi Çalışanları Birliği (IATSE), film yapımcılarıyla olan görüşmelerin çıkmaza girdiğini duyurdu. IATSE Başkanı Matthew Loeb, “Yapılan pazarlıklar durumun aciliyetini yansıtmıyor. Eğer bunu sonlandıracak bir tarih olmazsa sonsuz kadar konuşabiliriz. Üyelerimiz daha iyi şartları hak ediyor” dedi.

Loeb, istenilen şartlarda yeni bir sözleşme imzalanmazsa 18 Ekim’den itibaren greve gideceklerini duyurdu. Olası bir grevin salgında sarsılan Hollywood yapımcılarını gelecek filmler için milyonlarca dolarlık zarara uğratabileceği belirtiliyor.