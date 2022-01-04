Hollywood’da kadın yönetmen sayısı daha da azaldı

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, geçen yıl vizyonda en fazla gişe elde eden 100 Hollywood filminden sadece 12’sinin yönetmeni kadındı.

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Hollywood filmlerinde giderek daha az kadın yönetmenin yer alması, ABD film endüstrisinde tartışılmaya devam ediyor.

San Diego Devlet Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, 2021'de ABD’deki salonlarda en fazla gişe elde eden 100 Hollywood filminden sadece 12'sinin yönetmeni kadındı. Bu oran, 2020'de de yüzde 16 düzeyindeydi.

Chloé Zhao Nomadland filmiyle geçen yıl En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanmış, Nia DaCosta da Şeker Adamın Laneti filmiyle ABD'de gişede büyük başarı elde etmişti.

Jane Campion ve Maggie Gyllenhaal gibi kadın yönetmenlerin son filmleri de büyük övgü almıştı.

Buna karşın Beyaz Perde Tavanı başlıklı raporda, kadın yönetmenlerin kazandığı bu başarıların genel resmi yansıtmadığına dikkat çekildi.

Raporun yazarı Martha Lauzen, “Görüntü yanıltıcı olabilir. Film yöneten kadınların oranı 2021'de düştü. Az sayıda başarılı kasının kazandığı başarı kadın işsizliğiyle ilgili yanlış algılara yol açabilir” dedi.

24 yıldır her sene sinema endüstrisine dair verileri yayınlayan Lauzen, bu alanda kadınlarla ilgili bir gelişme yaşanmamasını “kabul edilemez bir durum” diye niteledi.

Rapora göre, 2021'in en dikkat çeken ilk 100 Hollywood filminin set ekibinde de kadınlara daha az yer verildi. Bu filmlerin yüzde 94'ünde görüntü yönetmenleri, yüzde 72'sindeyse senaryo yazarları erkekti.