Hollywood’daki oyuncu ve senaristlerin grevi halktan da destek alıyor

ABD'de yapılan bir ankete göre katılımcıların yarısı greve giden Hollywood'daki oyuncu ve senaristlerin eylemini destekliyor.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Associated Press’in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile ortaklaşa yaptığı ankette, vatandaşların, oyuncu ve senaristlerin grevine yaklaşımı değerlendirildi.

7-11 Eylül tarihlerinde 1146 kişi ile yapılan ankette katılımcıların yüzde 50’si greve sahip çıkarken, yüzde 40’ı olayla ilgilenmediğini ve yaklaşık yüzde 10’u ise grevi desteklemediğini belirtti.

Anket, greve desteği oy verilen siyasi parti bağlamında da ölçtü. Demokratların yüzde 70’inin greve sempati duyduğu kaydedildi. Cumhuriyetçilerin ise yaklaşık yüzde 40’ı sempatisini açıkladı.

Ayrıca ankete katılanların yaklaşık yüzde 48’inin yapay zekânın senaristlerin yerini almasını desteklemediği görülürken, yüzde 10’luk bir kesim ise bu fikri onayladı.

Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçıları’nın (AFTRA) internet sitesinde yayımlanan ortak mesajda, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile sanatçıların, maaş ve yapay zekâya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması grev kararı verilmişti.

Senaristler, en son 2007’de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları yaklaşık 2 milyar dolar zarara neden olmuştu. (AA)

İlginizi Çekebilir Hollywood'daki grev Kaliforniya'yı vurdu

İlginizi Çekebilir Hollywood grevi Dune 2'yi de vurdu... Devam filmine erteleme

İlginizi Çekebilir Hollywood’u yapay zeka endişesi sardı