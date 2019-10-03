Hollywood’un gözü Türkiye’de

Amerika'nın en ünlü film şirketleri, Türkiye Film Komisyonu Derneği Başkanı Sait Yardımcı'nın davetlisi olarak İstanbul'a gelip, Trakya ve Anadolu'da doğal plato ve mekan belirleyecekler.

Türkiye Film Komisyonu Derneği Başkanı Sait Yardımcı'nın davetlisi olarak Hollywood’un en ünlü film şirketleri Anadolu’da ve Trakya’da doğal plato ve mekan belirlemek üzere İstanbul’a geliyor. Paramount, Universal, Warner Bross gibi dünya devi şirketlerin sinema filmi, reklam filmi ve belgesel çekimlerde kullanmak üzere plato ve mekân belirleyen Location Direktörleri, 10 gün süreyle Türkiye’yi tarayacaklar.

BEŞ YILDA, BİR MİLYAR DOLAR GELEBİLİR

Amerikalı heyeti ülkemize davet eden Film Komisyonu Derneği Başkanı Sait Yardımcı, gezi ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Bu gezi, Türkiye'yi film platosu olarak dünya film endüstrisine tanıtmak açısından son derece önem taşıyor. Çünkü dünya çapında en iyi tanıtım yollarından birisi de, film endüstrisidir. Uluslararası ün kazanmış birçok Hollywood filminin çekildiği mekânlar yıllar geçse bile unutulmaz. Bu mekânlar iyi bir turizm ögesi olarak turistleri cezbeder. Ülkemizde de yabancı turistleri cezbedecek tarihi, doğal ve kültürel değerler sayılamayacak kadar çok. Biz bu mekanları ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bana göre en iyimser bir yaklaşımla 5 yılda 1 milyar dolarlık bir döviz girdisi sağlanması işten bile değil.”

HOLLYWOOD İLE YEŞİLÇAM BULUŞUYOR

Türkiye Film Komisyonu Derneği'nin amacının ülkemizi dünyanın önde gelen bir film platosu haline getirmek olduğunu söyleyen Sait Yardımcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Başta İstanbul, Çanakkale, Kuşadası, Pamukkale, Konya, Kapadokya ve Ankara'yı gezecek olan Hollywood ekibi, daha sonra İstanbul'a dönecek. Burada Türk film sektörünün yetkilileri ile görüşmeler yapacaklar. Bunlar şüphe yok ki Hollywood ile Yeşilçam arasındaki ilişkileri artırıcı görüşmeler olacak.

Film Komisyonları hemen hemen her gelişmiş ülkede var. O ülkede film çekimleri için izin alınması, mekân keşfi, teknik ve yasal mevzuat ve prosedürler gibi konularda çalışmak isteyen yabancı film yapımcılarına yardımcı olurlar. Biz de bu nedenle amacımıza yönelik çalışmalarda bulunan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı hedefliyoruz. Türkiye'de, sinema filmi, TV belgeseli, reklam filmi çekmek isteyen yabancı yapımcılar için ilk kontak noktası olmayı üstlendik.”