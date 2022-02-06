Hollywood’un tüm filmlerinde onun imzası var

Star Wars, ET, Indiana Jones, Evde Tek Başına ve Harry Potter gibi filmlerin müziklerine imza atan ve şimdiye kadar en çok Oscar Ödülü'ne aday gösterilen isim olan John Williams, 90 yaşına girerken müzik dünyasından isimler de efsane isimle ilgili konuştu.

Sozcu.com.tr

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90 yaşında ama hâlâ her gün çalışıyor. Indiana Jones’un son filmi için hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor ve 8 Şubat’ta da 90 yaşına girecek. Şimdiye kadar 52 defa Akademi Ödülleri, 63 defa Grammy Ödülleri, 25 defa da Altın Küre için aday gösterilse de az sayıda ödülü kucaklama şansı yakaladı. Ve hatta müzik dünyasından da pek çok defa sert eleştiriler aldı, kimisi Williams’ın müziği için “hepsi aynı ses” bile dedi.

Williams, bu yıl 90 yaşına girerken sinema endüstrisine yaptığı katkılar nihayet takdir topluyor.

“FİLM İZLEMEYE DEĞİL, ONUN MÜZİĞİNİ DİNLEMEYE GİDERDİM”

Virtüöz kemancı Anne-Sophie Mutter, Star Wars’u 1978’de ilk kez izlemesiyle ilgili olarak şunları söylüyor: “Genellikle, oyuncuları görmek için sinemaya gidersiniz, ama ben John Williams’ın müziğini dinlemeye giderdim.”

Londra Senfoni Orkestrası’nın ilk kemancısı Maxine Kwok ise şu şekilde anlatıyor Williams’ın müziğini: “90. doğum gününe ulaştığımızda, ‘Ah, hepsi aynı ses’ diyen insanlar artık bunu savunamazlar. Süpermen, Indiana Jones, Harry Potter ve ET’den müzikler duyunca insanlar onları anında tanır. Hepsi farklı ama hepsi de aynı adam tarafından yapılmış.”

SPIELBERG İLE DOSTLUĞU

Williams en son 1994’te Oscar kazandı. Bu galibiyet, uzun süredir birlikte çalıştığı, aynı zamanda da yakın arkadaşı olan Steven Spielberg’un filmi “Schindler’in Listesi” için hazırladığı müziğe geldi. Williams’ın Spielberg’un teklifini nasıl değerlendirdiği ise unutulmayan anekdotlar arasına girer: Williams, film için konuşulduktan sonra ‘Sadece beş dakikaya ihtiyacım var’ der. Stüdyoda bir yürüyüşe çıkar, geri geldiğinde ve Steven Spielberg’e, ‘Bu çok güzel bir şey; ama sanırım benden daha iyi bir besteciye ihtiyacın var’ der. Ünlü yönetmenin yanıtı ise şu şekilde olur: “Biliyorum, ama hepsi öldü” der.

Williams, 60 yılı aşkın süredir efsanevi film müzikleri yaratıyor ve hâlâ da çalışmaya devam ediyor. Williams, haftanın altı günü çalışıyor. Belirli bir proje üzerinde çalışsa da çalışmasa da her gün müzikle uğraşıyor.

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