Hollywood’un ünlü isminden çok konuşulacak açıklamalar

Matthew Barry’nin Daily Mail’e yaptığı açıklamalarında en dikkat çeken anekdotlardan biri ise Notebook filmi ile ilgili oldu.

Ryan Gosling ile başrolü neredeyse Britney Spears’ın paylaşacağını anlatan Barry, Spears’ın Ryan Gosling ile bir ekran testinin de olduğunu söyledi: “Elbette, bu rol Rachel McAdams’a gitti çünkü o sırada nispeten bilinmeyen bir isim olmasına rağmen seçmelerde başarılıydı” dedi.

NOTEBOOK İÇİN BAŞKA İSİMLER DE KONUŞULDU

Allie’yi oynamak için koşan tek yıldız Britney değildi. İlk başta, stüdyonun rol için Underworld yıldızı Kate Beckinsale’i istediği iddia edildi, ancak kimya tutmadığı için alternatif isimler değerlendirildi.

Barry, ayrıca yine The Notebook için Hayden Christensen’ı da değerlendirdiklerini söyledi: “İçinde bulunduğu Star Wars bölümünün açılışına gittik, ancak 20 dakika sonra ayrıldık. Bradley Cooper da bir rol için düşünüldü.”

Barry, daha önce Bradley’yi 2002 gerilim filmi John Q.’da bir rol için seçtiğini ve oyuncuyu kötü bir mizah anlayışıyla olduğunu söyledi.

CV’LERİ BOMBOŞTU AMA YETENEKLERİ VARDI

Matthew Barry, şimdinin ünlüleri arasında olan pek çok yıldızın oyuncu seçmelerine geldiklerinde CV’lerinin bomboş olduğunu söyledi. Hiçbir deneyimleri olmadığı halde rolleri kapan yıldızlara örnek olarak Mark Ruffalo’yu ve Jennifer Garner’ı gösterdi:

“Mark Ruffalo, onu gördüğümde özgeçmişinde kesinlikle hiçbir şey yoktu. Filmi yok, televizyonda herhangi bir projesi yok, sadece tiyatro vardı. O zamanki menajeri Chris Schmidt iyi bir arkadaşımdı ve bu iyi oyuncuyla tanışmamız gerektiğini söyledi.

Jennifer’ı ise New York’ta seçtim. Okuldan yeni çıkmıştı ve kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey yapmamıştı. Sadece tiyatro…”

Barry, kişisel bağlantıların genellikle odaya girmenin anahtarı olduğunu ancak içeri girildiğinde sadece yeteneğin konuşulduğunu söylüyor.

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