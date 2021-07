Hollywood’un ünlü yönetmeni Richard Donner hayatını kaybetti

Richard Donner’ın ölüm haberini eşi ve aynı zamanda yapımcı olan Lauren Schuler Donner duyurdu, ancak yönetmenin ölüm nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

New York, Bronx’ta doğan Donner, 1960’ların başında The Twilight Zone ve casus gerilim filmi The Man From Uncle ile televizyon hayatına başladı. 1970’lerin ortalarına kadar Hollywood’da pek yer alamayan Donner, 1978’de Christopher Reeve’in başrolünü üstlendiği Süpermen ile sinema tarihine adını yazmayı başardı. Donner, bu filmiyle ilk modern süper kahraman filmine imza atmış oldu.

İlk büyük çıkışını 1976’da The Omen ile yapan Richard Donner, ardından Özgür Willy ve The Lost Boys’un yönetmenliğini yaptı. Ardından da 1985’te The Goonies’in hem yönetmenliğini hem de yapımcılığını üstlendi.

The Goonies’in yönetmenliğini yaparak başarısını pekiştiren Donner, bu seride filmin hikayesini kaleme alan Steven Spielberg ile çalıştı. Donner’ın ölüm haberi üzerine Spielberg şu açıklamaları yaptı: “Birçok farklı alanda yetenekli biriydi. Onun çemberinde olmak, en sevdiğiniz koçla, en zeki profesörle, en ateşli motive ediciyle, en sevecen arkadaşla ve tabii ki en büyük Goonie’yle takılmaya benziyordu. O tam bir çocuktu. Tüm kalbi. Her zaman. Gittiğine inanamıyorum, içten gülüşü her zaman benimle kalacak.”

Donner’ın Cehennem Silahı filmlerinde ve Komplo Teorisi’nde rol alan aktör Mel Gibson ise yönetmenin ölümüyle ilgili şunları söyledi: “Yaptığı tüm iyilikleri toplamaya kalkışsak, gök kubbede bilinmeyen bir yere kadar uzanırdı. Tüm yaramaz zekası ve bilgeliği ile onu çok özleyeceğim.”