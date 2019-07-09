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Hoparlör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre hoparlör mü, hopörlör mü?
Hoparlör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre hoparlör mü, hopörlör mü?
Türkçede kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'hoparlör'dür. Hoparlör mü, hopörlör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 9 Temmuz 2019 - 10:41

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘hoparlör’dür.

HOPARLÖR NE DEMEK:  

1– Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet.

2– Radyo, pikap, teyp vb. araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alet.

HOPARLÖR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “hoparlör mü, hopörlör” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hoparlör şeklinde olmalıdır.

hopörlör (Yanlış kullanım)
hoparlör (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Caminin hoparlöründen ses çok az geliyordu.”