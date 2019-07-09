Hoparlör nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre hoparlör mü, hopörlör mü?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘hoparlör’dür.
HOPARLÖR NE DEMEK:
1– Elektrik dalgalarını ses dalgasına çeviren ve gerektikçe sesi yükselten alet.
2– Radyo, pikap, teyp vb. araçlarda sesi işitilebilecek duruma getiren alet.
HOPARLÖR NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin “hoparlör mü, hopörlör” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hoparlör şeklinde olmalıdır.
hopörlör (Yanlış kullanım)
hoparlör (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Caminin hoparlöründen ses çok az geliyordu.”