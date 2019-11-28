Hoş geldin nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hoşgeldin’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hoş geldin'dir.
HOŞ GELDİN NE DEMEK: Gelen kişiye söylenen selamlama sözü.
HOŞ GELDİN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin hoş geldin mi, hoşgeldin mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hoş geldin şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
hoşgeldin (Yanlış kullanım)
hoş geldin (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Misafirleri kapıda hoş geldiniz diyerek karşıladı.”