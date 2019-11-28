Hoş geldin nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hoşgeldin’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Hoş geldin nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hoşgeldin’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘hoş geldin’dir. Hoş geldin mi, hoşgeldin mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hoş geldin'dir.

HOŞ GELDİN NE DEMEK: Gelen kişiye söylenen selamlama sözü.

HOŞ GELDİN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin hoş geldin mi, hoşgeldin mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hoş geldin şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

hoşgeldin (Yanlış kullanım)

hoş geldin (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Misafirleri kapıda hoş geldiniz diyerek karşıladı.”