Hoşça kal nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hoşça kal’ bitişik mi ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hoşça kal’dır.
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HOŞÇA KAL NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin hoşça kal mı, hoşçakal mı, hoşcakal mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hoşça kal şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
hoşçakal (Yanlış kullanım)
hoşcakal (Yanlış kullanım)
hoşça kal (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Yarın çok erken yola çıkacağım, hoşça kal arkadaşım.”