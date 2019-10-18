Hoşça kal nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hoşça kal’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Hoşça kal nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘hoşça kal’ bitişik mi ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de 'hoşça kal'dır. Hoşça kal mı, hoşçakal mı, hoşcakal mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘hoşça kal’dır.

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HOŞÇA KAL NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin hoşça kal mı, hoşçakal mı, hoşcakal mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı hoşça kal şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

hoşçakal (Yanlış kullanım)

hoşcakal (Yanlış kullanım)

hoşça kal (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Yarın çok erken yola çıkacağım, hoşça kal arkadaşım.”