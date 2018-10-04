Hovardanın Sonu, bu yıl da sahnelenecek

Dünyada ilk kez 1951 yılında sahnelenen, geçtiğimiz sezon Türkiye prömiyeri yapılan ve büyük ilgi gören 'The Rake’s Progress' (Hovardanın Sonu), bu sezonda da seyirci ile buluşmaya hazırlanıyor.

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Igor Stravinsky’nin bestelediği eserin, librettosu (opera metni) W.H. Auden ve Chester Kallman tarafından kaleme alındı. Aytaç Manizade'nin rejisi ile sahnelenecek eser, komedi ve trajedi içeren konusu ile dikkat çekiyor. 18. yüzyıl İngiltere'sinde geçen ve İngilizce olarak seslendirilen eser; hovardalığı iş edinmiş Tom Rakewell'in çöküşü üzerine kurulu. Sonradan şeytan olduğu ortaya çıkan Nick, Shadow'a uyarak, evlenmeyi düşündüğü Anne Trulove'ı terk edip Londra'ya gönül eğlendirmeye gider. Üç kağıtçı Shadow yüzünden başına gelmedik olay kalmayan Tom'un hikayesi, Londra'daki bir tımarhanede son bulur.



Orkestra şefliğini Can Okan'ın yaptığı eserin dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev'e, koro yönetimi Paolo Villa'ya, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, devinim ve jest ise Canberk Yıldız'a ait. Operanın başrollerinde; Kenan Dağaşan, Ali Haydar Taş (Trulove), Otilia İpek, Burcu Soysev, Caner Akın, Onur Turan, N.Işık Belen, Umut Kosman, Umut Tingür, Peyman Dorkan, Arzu Semerci, Aylin Ateş, Jaklin Çarkçı, Özge Kalelioğlu, Ahmet Baykara, Çağrı Köktekin, Sercan Gazeroğlu, Yücel Özeke dönüşümlü olarak rol alıyorlar.

Eser, 12-16-17 Ekim’de saat 20.00’de, 13 Ekim’de Saat: 16.00’da Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi’nde olacak.