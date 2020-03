‘Hovardanın Sonu’ yeniden izleyici ile buluşuyor

Igor Stravinsky'nin bestelediği eserin, librettosu (opera metni) W.H. Auden and Chester Kallman tarafından kaleme alındı. Aytaç Manizade'nin rejisi ile sahnelenecek eser, komedi ve trajedi öğeleri içeren konusu ile dikkat çekiyor. 18. yüzyıl İngiltere'sinde geçen ve İngilizce olarak seslendirilen eser; hovardalığı iş edinmiş Tom Rakewell'in çöküşü üzerine kurulu.

Sonradan şeytan olduğu ortaya çıkan Nick Shadow'a uyarak, evlenmeyi düşündüğü Anne Trulove'ı terk edip Londra'ya gönül eğlendirmeye gider. Üç kağıtçı Shadow yüzünden başına gelmedik olay kalmayan Tom'un hikayesi, Londra'daki bir tımarhane'de son bulur.



Orkestra şefliğini Can Okan'ın yaptığı eserin dekor tasarımı Efter Tunç'a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev'e, koro yönetimi Paolo Villa'ya, ışık tasarımı Yakup Çartık'a, devinim ve jest ise Canberk Yıldız'a ait.

Operanın başrollerinde; Kenan Dağaşan, Ali Haydar Taş (Trulove), Otilia İpek, Burcu Soysev , (Anne Trulove), Caner Akın, Onur Turan (Tom Rakewell), N.Işık Belen , Umut Tingür (Nick Shadow), Peyman Dorkan, Arzu Semerci (Mother Goose), Aylin Ateş, Jaklin Çarkçı, Özge Kalelioğlu (Baba the Turk), Ahmet Baykara, Çağrı Köktekin (Sellem), Sercan Gazeroğlu, Yücel Özeke (Keeper of the madhouse) dönüşümlü olarak rol alıyorlar.

Opera, 13-14-17-18-20-21 Mart tarihlerinde Kadıköy’deki Süreyya Opera Sahnesi’nde izleyicilerle buluşacak.