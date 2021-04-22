How I Met Your Father’ın başrolü belli oldu

2005 yılında başlayan ve tam 9 sezon süren fenomen dizi How I Met Your Mother'ın devamı ile ilgili haberler gelmeye başladı. Dizi hayranları tarafından uzun zamandır beklenen haber, yeni dizinin yayınlanacağı Hulu'dan geldi.

BAŞROLDE HILARY DUFF

How I Met Your Father'ın başrolünde ünlü isim Hilary Duf’ın yer alacağı açıklandı. Duff dizide Sophie karakterini canlandıracak. Sophie'nin hayatından, isteklerinden, flörtlerinden bahsederken etrafındaki yakın arkadaşlarını da odağına alacak dizinin senaristliğini ise Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger yapacak.

How I Met Your Mother'ın yaratıcıları olan Carter Bays ve Craig Thomas da dizinin yönetici yapımcıları olarak yer alacaklar.