Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

How I Met Your Father’ın başrolü belli oldu

How I Met Your Mother’ın devam dizisi için çalışmalara başlandı. Hulu, How I Met Your Father için Hilary Duff ile anlaştığını duyurdu.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:09, 22/04/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
How I Met Your Father’ın başrolü belli oldu

2005 yılında başlayan ve tam 9 sezon süren fenomen dizi How I Met Your Mother'ın devamı ile ilgili haberler gelmeye başladı. Dizi hayranları tarafından uzun zamandır beklenen haber, yeni dizinin yayınlanacağı Hulu'dan geldi.

BAŞROLDE HILARY DUFF

How I Met Your Father'ın başrolünde ünlü isim Hilary Duf’ın yer alacağı açıklandı. Duff dizide Sophie karakterini canlandıracak. Sophie'nin hayatından, isteklerinden, flörtlerinden bahsederken etrafındaki yakın arkadaşlarını da odağına alacak dizinin senaristliğini ise Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger yapacak.

How I Met Your Mother'ın yaratıcıları olan Carter Bays ve Craig Thomas da dizinin yönetici yapımcıları olarak yer alacaklar.

İlginizi ÇekebilirHow I Met Your Mother'ın 'Robin'i, yıllar sonra dizinin finalini savunduHow I Met Your Mother'ın 'Robin'i, yıllar sonra dizinin finalini savundu

 