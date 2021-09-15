Hrant Dink Ödülleri sahiplerini buldu

Uluslararası Hrant Dink Ödülü’nün bu yılki sahipleri belli oldu. Ödülün Türkiye'deki sahibi Mor Çatı Derneği'nin kurucularından Canan Arın olurken, Uluslararası Hrant Dink Ödülünü ise Filipinli araştırmacı gazeteci Maria Ressa'ya verildi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Hrant Dink Ödülü'nün on üçüncüsü, 15 Eylül Çarşamba akşamı, 20.00-22.20 saatleri arasında çevrimiçi yayınlanan bir törenle sahiplerini buldu.

Defne Kayalar'ın Türkçe, Esra Dermancıoğlu'ın İngilizce dilinde sunuculuğunu üstlendiği törene 23,5 Hrant Dink Hafıza Mekânı ev sahipliği yaptı.

Törende, Vakıf adına izleyicilere hoşgeldiniz mesajını Rakel Dink iletti. Rakel Dink izleyicileri “Vakıf olarak, dayanışma, iyilik, eşitlik ve adaletten, çevremize, doğaya ve insana yaşam hakkından yanayız” sözleriyle karşıladı. Törenin açış konuşmasını Amnesty International Genel Sekreteri Agnes Callamard yaptı.

Hrant Dink Ödülleri’nin bu yıl Türkiye’deki sahibi Mor Çatı Derneği’nin kurucularından Canan Arın oldu. Uluslararası Hrant Dink Ödülü ise Filipinli araştırmacı gazeteci Maria Ressa’ya verildi.