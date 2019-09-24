Hristiyan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre Hristiyan mı, Hıristiyan mı?
Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda aranan bu kelimelerden biri de ‘Hristiyan’dır.
HRİSTİYAN NE DEMEK: Hz. İsa’nın dininden olan kimse, İsevi, Nasrani.
HRİSTİYAN NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin Hristiyan mı, Hıristiyan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı Hristiyan şeklinde olmalıdır.
Hıristiyan (Yanlış kullanım)
Hristiyan (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Hristiyan dünyasının önemli isimleri bir araya geliyor.”