Hristiyan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre Hristiyan mı, Hıristiyan mı?

Hristiyan nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre Hristiyan mı, Hıristiyan mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de 'Hristiyan'dır. Hristiyan mı, Hıristiyan mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçede bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda aranan bu kelimelerden biri de ‘Hristiyan’dır.

HRİSTİYAN NE DEMEK: Hz. İsa’nın dininden olan kimse, İsevi, Nasrani.

HRİSTİYAN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin Hristiyan mı, Hıristiyan mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı Hristiyan şeklinde olmalıdır.

Hıristiyan (Yanlış kullanım)

Hristiyan (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Hristiyan dünyasının önemli isimleri bir araya geliyor.”