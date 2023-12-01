Hugh Grant’tan samimi itiraf: “Daha fazla nefret edemezdim”

Ünlü oyuncu Hugh Grant, yeni filmi Wonka'daki rolüyle ilgili şoke eden açıklamalarda bulundu. Grant, çekimlerin son derece rahatsız edici olduğunu söyledi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Roald Dahl’ın 1964 tarihli Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ndan uyarlanan ve yönetmen koltuğunda Tim Burton’ın oturup Johnny Depp’in başrolde olduğu 2005 yapımı film, bu defa Wonka adıyla yeniden beyaz perdede olmak için gün sayıyor.

Başrollerinde Timothée Chalamet, Olivia Colman ile birlikte Hugh Grant’ın rol aldığı filmin yapım süreciyle ilgili Grant’tan şoke edici açıklamalar geldi.

Filmde Oompa-Loompa’yı canlandıran Grant, çekim sürecini çok rahatsız edici bulduğunu söyledi. Film için düzenlenen basın toplantısında konuşan oyuncu, “Büyük yaygara kopardım. Daha fazla nefret edemezdim” dedi.

Grant, yapım boyunca vücuduyla mı yoksa sadece yüzüyle mi hareket etmesi gerektiğinden emin olmadığını söyledi: “Artık CGI ile durum çok kafa karıştırıcı; neler olduğunu anlayamıyorsunuz.”

Timothée Chalamet, dünyaca ünlü bir çikolatacı olma yolculuğuna çıkan ana karakteri canlandırıyor. Grant ise, Lofty adında alaycı bir Oompa-Loompa olan Willy Wonka’nın müttefikini canlandırıyor.

Wonka’nın yönetmeni Paul King, karakteri seçerken aklına hemen Grant’in geldiğini söyledi: “Ben de tam o karakteri düşünüyordum; gerçekten berbat olabilecek biri ve sonra – ah! Hugh. Çünkü o şimdiye kadar tanıştığım en komik, en alaycı pislik.”

İlginizi Çekebilir Friends yıldızının ölümünden sonra o isim de sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir Sex and the City'nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti