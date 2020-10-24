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Hulusi Kentmen’in evi sanata kazandırılacak
Hulusi Kentmen’in evi sanata kazandırılacak
Yeşilçam'ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen'in Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evi, restore edilmesinin ardından sanat evi olarak hizmet verecek.
Kültür Sanat 24 Ekim 2020 - 16:27

Yeşilçam’ın tatlı sert, babacan karakteri Hulusi Kentmen’in, İzmit’te bulunan evi için restorasyon çalışması başlatıldı.

Yıllardır kullanılmaması sebebiyle harabeye dönen ev, restorasyon çalışmasının ardından sanat evi olarak halka hizmet verecek.

(FOTO: İHA)

Aslına uygun şekilde yenilenecek binada, yapının 3 boyutlu dijital verileri bilgisayarlı çizim ortamına aktarılacak ve buna göre restorasyon projesi oluşturulacak.

Usta oyuncunun evinin restorasyon çalışmasının bir buçuk yıl içinde tamamlanması öngörülüyor. (İHA)

 

Son güncelleme: 16:44 - 24.10.2020
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