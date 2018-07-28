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Hurdalarla havyan heykeli yapıyor
Hurdalarla havyan heykeli yapıyor
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ustası Mervan Altınorak, bu kez hurdacılardan topladığı oto yedek parçaları ve demirlerle çeşitli hayvan heykelleri ve sehpalar yapıyor.
Kültür Sanat 28 Temmuz 2018 - 14:07

Mozaik ustası olduğunu belirten Mervan Altınorak, hurdadan hayvan heykeli yapmaya karar verdiğini ve işe internetten hayvan resimlerini inceleyerek başladığını söyledi. İncelemelerinden sonra geyik heykeli yapmaya yöneldiğini, bunun için de önce geyiğin anatomisi üzerinde çalıştığını anlatan Altınorak, “Çalışmaya ilçedeki hurda satıcıları ve oto tamir atölyelerinden hurda temin etmekle başladım. Geyiğin iskeletini yaptım. Demir çubuk, bilye, buji, anahtar, yay gibi türlü hurda parçalarından heykeli yaptım. Yaklaşık 300 kilogram hurda kullandım. Göz, kulak, burun gibi en küçük detayı yaptım. Geyik heykelinden başka kedi, köpek, kaplumbağa heykelleri, masa altı sehpalar da yapıyorum” dedi.
heykel1(DHA)

Son güncelleme: 14:44 - 28.07.2018
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